Российские операторы связи стали предупреждать: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо»

Российские операторы связи начали предупреждать пользователей своих приложений о том, что при использовании VPN-сервисов возможны перебои в работе, сообщает РИА Новости 14 апреля.

Приложение МТС сообщает пользователям: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». «Мегафон» пишет: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо». «Билайн» тоже рекомендует отключить VPN — «без него приложение работает лучше».

Как отмечает «Дождь», приложения МТС и «Мегафона» продолжают нормально работать с включенным VPN.

Ранее 14 апреля крупные российские сервисы начали ограничивать функциональность для пользователей с включенным VPN. У некоторых россиян перестали работать «Яндекс», VK, Ozon, маркетплейсы и банковские приложения.

Министерство цифрового развития РФ ранее потребовало, чтобы крупные интернет-площадки России к 15 апреля ограничили возможность использовать свои сервисы под VPN. Минцифры пригрозило, что в случае отказа сервисы могут убрать из «белых списков» — то есть списка сайтов и приложений, доступных при отключении интернета.