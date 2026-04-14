Против Алексея Венедиктова (находится в России) составили протокол об участии в «нежелательной» организации

Черемушкинский суд Москвы получил административный протокол, составленный в отношении журналиста, бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, сообщает «Медиазона» 14 апреля.

Протокол составлен по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Что стало поводом для протокола и о какой организации идет речь, неизвестно.

На момент публикации заметки Венедиктов это не комментировал.

Алексей Венедиктов возглавлял «Эхо Москвы» с 1998 года и до ликвидации радиостанции в 2022-м. После этого он вместе с частью команды радиостанции начал работать над ютьюб-проектом «Живой гвоздь».

После ликвидации радиостанции в Германии запустили проект «Эхо», его главным редактором стал журналист Максим Курников. Генпрокуратура РФ объявила эту организацию «нежелательной» в 2025 году.

Венедиктов живет в России. В 2022 году его объявили «иностранным агентом».

«Живу я плохо. Я пенсионер и безработный. Я должен соблюдать российские законы» Алексей Венедиктов дал интервью Юрию Дудю. Вот некоторые цитаты

