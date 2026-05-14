Алексея Венедиктова оштрафовали на 10 тысяч рублей за сотрудничество с «нежелательной» организацией

Бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова оштрафовали за сотрудничество с «нежелательной» организацией, сообщил проект «Слово защите».

Журналисту вменили сотрудничество с проектом «Эхо» — его запустили в Германии после того, как в России ликвидировали «Эхо Москвы». Генпрокуратура РФ объявила эту организацию «нежелательной» в 2025 году.

Сам Венедиктов заявил, что не согласен с решением суда: «Считаю это решение необоснованным и несправедливым. Буду обжаловать»

Алексей Венедиктов живет в России. В 2022 году его объявили «иностранным агентом».

