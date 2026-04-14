Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафе до 300 тысяч рублей за изображение храмов без крестов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, вводящий штрафы за изображение религиозных сооружений без присущей им символики, например храмов без крестов.

Соответствующие поправки, пишет «Коммерсант», планируется внести в статью 5.26 КоАП (нарушение закона о свободе вероисповедания). Для физических лиц собираются установить штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей (либо наказание в виде обязательных работ на срок до 120 часов), для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Законопроект также увеличивает срок давности по всем составам ст. 5.26 КоАП — с 90 календарных дней до одного года. «Предлагаемые изменения позволят усилить гарантии по защите чувств верующих», говорится в пояснительной записке к законопроекту, который в марте внесла группа депутатов от «Единой России».

Закон, запрещающий использование в рекламе, СМИ и интернете изображений религиозных сооружений без крестов или других традиционных символов, был принят Госдумой 15 июля 2025 года. Он появился после того, как Банк России показал дизайн новых купюр, на одной из которых была изображена Дворцовая церковь в Казани без креста, что возмутило представителей Русской православной церкви (РПЦ). ЦБ пытался объяснить, что крест с Дворцовой церкви сняли еще в советское время и сейчас в здании расположен музей, однако в итоге от купюры с таким дизайном отказались.