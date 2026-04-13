WSJ: Белый дом рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после срыва переговоров

Президент США Дональд Трамп и его советники обсуждают возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, это один из сценариев, который обсуждается в Белом доме после того, как переговоры США и Ирана в Исламабаде 11 апреля завершились безрезультатно.

Среди других вариантов — возобновление полномасштабных ударов по Ирану. Этот сценарий, отметили собеседники WSJ, считается менее вероятным, так как может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе и затягиванию военного конфликта, что не устраивает Трампа.

Также, по данным WSJ, администрация Трампа рассматривает краткосрочную блокаду Ормузского пролива с одновременным оказанием давления на союзников с целью, чтобы они в будущем взяли на себя обеспечение безопасности прохода судов.

При этом источники издания подчеркнули, что Трамп по-прежнему привержен дипломатическому пути решения конфликта, несмотря на то, что он объявил о блокаде Ормузского пролива и пригрозил вновь наносить удары по иранской инфраструктуре.

Официальные представители Белого дома на запрос WSJ заявили, что Трамп «рассматривает все дополнительные возможности». «Любой, кто говорит The Wall Street Journal, что они знают, что президент Трамп сделает дальше, просто занимается спекуляциями», — подчеркнули в пресс-службе президента США.

Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде 11 апреля. Договориться о мирном соглашении им не удалось. Вскоре после срыва переговоров Трамп объявил, что Военно-морские силы США «начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него». По словам Трампа, многие страны «собираются помочь» США с блокадой.

Между США и Ираном действует двухнедельное соглашение о прекращении огня, о котором было объявлено в ночь на 8 апреля. По его условиям, Иран должен был открыть Ормузский пролив для движения судов.

