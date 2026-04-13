Против бывшей журналистки «Коммерсанта» Марианны Беленькой заочно возбудили уголовное дело по «иноагентсткой» статье

В отношении арабиста и бывшей обозревательницы «Коммерсанта» Марианны Беленькой заочно возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Об этом сообщили в московском управлении Следственного комитета.

Поводом для уголовного дела стало то, что Беленькая, по версии СК, не предоставила в Минюст отчеты о деятельности в качестве «иноагента».

Марианна Беленькая с 2002 по 2007 год была обозревателем РИА Новости. В 2007-2013 годах возглавляла сайт RT Arabic, также работала шеф-редактором сайта ТАСС. С 2018 года по январь 2024 года Беленькая была обозревателем отдела внешней политики в «Коммерсанте». Она также ведет телеграм-канал «Фалафельная» про Ближний Восток. С 2022 года журналистка живет в Израиле.

Минюст внес Марианну Беленькую в реестр «иноагентов» в марте 2024 года.