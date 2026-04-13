Из бывшего Музея истории ГУЛАГа уволились почти все сотрудники

Из Музея истории ГУЛАГа, который решили превратить в музей, посвященный жертвам «геноцида советского народа», уволились или находятся в процессе увольнения большинство сотрудников, за исключением административно-хозяйственного отдела, сообщает 13 апреля «Верстка», ссылаясь на источник.

Собеседник издания рассказал, что в здании уже демонтировали все музейные предметы из прежней экспозиции, часть коллекции упаковали для транспортировки. Куда вывезут предметы, неизвестно.

Обновленный музей планировали открыть ко Дню памяти о геноциде советского народа — 19 апреля. Однако рабочей датой считается 22 июня — день начала Великой Отечественной войны.

О том, что Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти и жертвах «геноцида советского народа», мэрия Москвы сообщила в феврале.

Замглавы департамента культуры Москвы Надежда Преподобная говорила 20 февраля на встрече с сотрудниками, что в музее собираются провести параллели между «геноцидом советского народа» и тем, «что происходит на полях сражений» во время большой войны России и Украины, пишет «Верстка». «И все факты, к сожалению, говорят именно о том, что геноцид до конца мы не победили», — говорила она.

