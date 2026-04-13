Главе азербайджанской диаспоры Урала Шахину Шыхлински увеличили срок до 24 лет колонии

Глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шыхлински признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Приговор 13 апреля вынес Кировский районный суд Екатеринбурга, пишет «Коммерсант-Урал».

С учетом того, что в начале марта Шыхлински приговорили к 22 годам лишения свободы (первые четыре года в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима) по обвинению в убийстве и покушении, совершенных в 2001 и 2011 годах, он должен будет провести в колонии 24 года.

Дело о применении насилия в отношении представителя власти, обвиняемыми по которому проходили Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы, связано с задержанием лидера азербайджанской диаспоры в июле 2025 года. Когда сотрудники спецназа попытались вытащить Шыхлински из автомобиля, которым управлял его сын Мутвалы, водитель резко сдал назад. В результате один из сотрудников ФСБ упал.

Мутвалы Шыхлински утверждал, что сбил спецназовца ненарочно. Он говорил, что сожалеет ор случившимся, но вину не признает. Мутвалы Шыхлински суд приговорил к 8 годам колонии общего режима.

Представителей азербайджанской диаспоры Урала задержали на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана, который возник после того, как пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» по вине российских сил ПВО потерпел крушение в Актау в Казахстане в декабре 2024 года. В октябре 2025 года впервые после начала обострения Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Душанбе.

В марте суд рассмотрел дело об убийствах и покушениях на убийство предпринимателей в 2001-2011 годах, обвиняемыми по которому проходили шесть членов азербайджанской диаспоры на Урале и ее глава — Шахин Шыхлински. Обвиняемым суд назначил сроки от 10 до 22 лет колонии.

