Суд назначил от 10 до 22 лет колонии участникам азербайджанской диаспоры Урала по обвинениям в убийствах и покушениях

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор семерых участникам азербайджанской диаспоры Урала по уголовному делу об убийствах и покушениях на убийство предпринимателей в 2001-2011 годах.

Как сообщает «Медиазона», судья Юрий Радчук назначил такие приговоры:

Бакир Сафаров — 10 лет колонии строгого режима (первые четыре года должен провести в тюрьме), обязан возместить пострадавшим 50 тысяч рублей в качестве морального вреда;

Мазахир Сафаров — 13 лет колонии строгого режима (первые четыре года — в тюрьме), 150 тысяч рублей компенсации;

Шуджаяддин Раджабов — 14 лет колонии строгого режима (первые четыре года — в тюрьме), 200 тысяч рублей компенсации;

Камал Сафаров — 14 лет колонии строгого режима (первые четыре года — в тюрьме), 150 тысяч рублей компенсации;

Аяз Сафаров — 20 лет колонии строгого режима (первые четыре года — в тюрьме), 350 тысяч рублей компенсации;

Акиф Сафаров — 21 год колонии строгого режима (первые четыре года — в тюрьме), 450 тысяч рублей компенсации;

бывший глава диаспоры Шахин Шихлински — 22 года колонии строгого режима (первые четыре года — в тюрьме), 600 тысяч рублей компенсации.

Дело рассматривалось в закрытом режиме с участием присяжных. Они признали бывшего главу диаспоры Шахина Шыхлински и троих братьев Бакира, Камала и Мазахира Сафаровых виновными в убийстве организованной группой, а остальных фигурантов — в покушении на убийство. Как утверждало следствие, преступления совершались из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в диаспоре. Мазахир Сафаров пошел на сделку со следствием, остальные подсудимые свою вину отрицают.

Представителей азербайджанской диаспоры Урала задержали на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана, который возник после того, как пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» по вине российских сил ПВО потерпел крушение в Актау в Казахстане в декабре 2024 года.

Летом 2025-го в ходе полицейских рейдов в Екатеринбурге, когда задерживали представителей уральской диаспоры, погибли 60-летний гражданин Азербайджана Гусейн Сафаров и его брат, 55-летний Зияддин Сафаров. Азербайджан возбудил уголовное дело об убийстве, также в Баку были задержаны граждане России.

Отношения между Москвой и Баку начали налаживаться в октябре 2025 года: тогда Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Душанбе, а из-под ареста отпустили некоторых задержанных.

