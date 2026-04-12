В Сумской области, по данным властей, под удар ВС РФ попала скорая помощь. Это случилось во время пасхального перемирия России и Украины
Источник: Олег Григоров
Три медработника получили ранения в результате удара беспилотника России по машине скорой помощи в Сумской области, сообщил начальник военной администрации региона Олег Григоров. По его словам, это произошло в Глуховской общине в ночь на 12 апреля. Григоров опубликовал фото поврежденной машины скорой.
Россия и Украина ранее объявили пасхальное перемирие на 11-12 апреля, однако после этого стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.