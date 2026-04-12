Патриарх прервал пасхальную службу, чтобы поблагодарить Путина за иконы Божией матери, переданные РПЦ

Патриарх РПЦ Кирилл прервал пасхальную службу, проходившую в храме Христа Спасителя в ночь на 12 апреля, чтобы поблагодарить Владимира Путина за то, что Русской православной церкви передали из Третьяковской галереи Владимирскую и Донскую иконы Божией матери, обратило внимание «Агентство».

По словам патриарха, это событие «войдет не только в историю страны, в историю церкви, глубоко войдет в историю нашего народа».

Путин, присутствовавший в храме, поклоном ответил на слова патриарха. После этого президент покинул службу.

Икона «Богоматерь Владимирская» относится к первой трети XII века, икона «Богоматерь Донская» — к концу XIV века. Третьяковка передала их РПЦ ранее в апреле, иконы выставили в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл говорил, что это сделали по решению Путина.