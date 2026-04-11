Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия

Губернатор Курской области Александр Хинштейн обвинил ВСУ в нарушении пасхального перемирия. Чиновник заявил, что в городе Льгове украинский беспилотник атаковал заправку, в результате чего пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок.

Хинштейн утверждает, что удар дрона произошел после 16:00 11 апреля, то есть когда уже на фронте вступило в силу пасхальное перемирие. Доказательством этому он не привел.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя приграничного города Шебекино получили ранения в результате украинских обстрелов. Пост об этом чиновник опубликовал в своем телеграм-канале после 16:00.

Назначенные Россией власти оккупированной Новой Каховки в Херсонской области также заявили, что город попал под обстрел ВСУ, в результате чего был ранен мирный житель.

Украинские паблики пишут, что российские войска также нарушили перемирие, ударив из РСЗО по правому берегу Херсонской области. Кроме того, в Харьковской и Запорожской областях после начала перемирия объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов.

При этом украинский мониторинговый канал Exilenova+ со ссылкой на свои источники утверждает, что перемирие «на большинстве участков фронта действительно работает». «Беспилотники-разведчики летают по обе стороны. По обе стороны их сбивают», — пишут авторы телеграм-канала.

Пасхальное перемирие по предложению Кремля продлится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Президент Украины заявлял, что до российской стороны доведена информация о возможном продолжении прекращения огня и после Пасхи.

Война 1508-й день. Россия и Украина обменялись ударами беспилотников перед пасхальным перемирием. Атакованы Одесса, Сумы, Новороссийск и Крымск

