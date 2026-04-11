Из экспозиции «Ельцин-центра» убрали упоминание «Мемориала» (потому что организацию объявили «экстремистской»)

Название правозащитной организации «Мемориал», занимавшейся исследованием политических репрессий в России, пропало с двух табличек к экспонатам в музейном комплексе «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. На это обратил внимание корреспондент местного издания 66.ru.

В пресс-службе музея заявили, что это временная мера, вызванная необходимостью выполнять российское законодательство.

«В экспозиции меняют этикетки. Да, на паре из тех, что убраны сейчас, упоминается „Мемориал“, и, насколько я понимаю, этикетки должны вернуть уже с положенной по закону маркировкой», — сказали изданию Itʼs My City в «Ельцин-центре».

Верховный суд РФ 9 апреля объявил «международное движение „Мемориал“» «экстремистской» организацией и запретил его деятельность на территории России. «Деятельность „Мемориала“ носит ярко выраженный антироссийский характер, направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей», — объяснил свое решение Верховный суд.

Бывший президент России Борис Ельцин входил в общественный совет «Мемориала».

