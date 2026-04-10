«Я теряюсь в этих бесконечных переписках». Стармер рассказал, что у мировых лидеров есть вотсап-группы для обсуждения важных вопросов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал в интервью редактору подкаста ITV News Talking Politics Роберту Пестону, что мировые лидеры обсуждают вопросы поддержки Украины в группах в вотсапе.

Пестон: Существует ли вообще международная WhatsApp-группа лидеров?

Стармер: Ну, есть множество WhatsApp-групп разных групп лидеров. Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp.

Пестон: Не фанат?

Стармер: Нет, потому что в итоге я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp. Но мы создавали такие группы для разных форматов, особенно по вопросам вроде Украины и так далее, чтобы мы все могли быть на связи друг с другом.

На вопрос, какие лидеры любят вотсап больше всего, Стармер ответил: «Я бы сказал, [президент Финляндии] Алекс Стубб». По словам британского премьера, Стубб лучше всех может собрать остальных лидеров для разговора.

В конце января Трамп опубликовал фрагмент переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном (но где велась эта переписка — не уточнялось). В сообщениях Макрон писал: «Мой друг, я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии» — и предлагал организовать встречу «Большой семерки» после Всемирного экономического форума в Давосе.

В интервью ITV News Стармер также заявил, что «сыт по горло» скачком цен на электроэнергию. «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране видят, как их счета на энергию постоянно скачут — как и счета предприятий — из-за действий Путина или Трампа где-то в мире», — сказал Стармер.