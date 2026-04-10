Reuters: в порту Новороссийска возобновили отгрузку нефти после удара ВСУ
Источник: Reuters
Порт Новороссийск вечером 9 апреля частично возобновил отгрузку нефти и мазута на терминале Шесхарис — крупнейшем нефтеналивном терминале на юге России, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.
Терминал Шесхарис приостановил погрузку нефти 6 апреля после атаки дронов Украины. Из-за удара на топливном терминале и некоторых причалах возникли пожары.
Отгрузка нефти на танкеры возобновилась только на одном причале, и 10 апреля ожидалось, что из Новороссийска отправят одну партию груза объемом 80 тысяч тонн.
Украина в последние недели несколько раз атаковала российские нефтяные объекты, стремясь помешать Москве заработать на росте цен на нефть, начавшемся из-за войны на Ближнем Востоке.