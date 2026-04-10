Мелания Трамп отрицает знакомство и какую-либо связь с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за торговлю людьми. С таким заявлением первая леди США выступила в Белом доме.

«Я никогда не была другом Эпштейна. Я не жертва Эпштейна. Эпштейн не знакомил меня с Дональдом Трампом», — сказала Мелания Трамп, добавив, что они с президентом иногда посещали одни и те же вечеринки, «поскольку пересечение социальных кругов в Нью-Йорке и Палм-Бич — обычное дело». Со своим мужем, сказала Трамп, она познакомилась случайно на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году, а с Эпштейном впервые пересеклась в 2000-м.

Мелания Трамп подчеркнула, что «ложь, связывающая ее с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня». По словам первой леди США, люди, распространяющие ложь о ней, «лишены этических принципов, смирения и уважения».

При этом, как отмечают американские СМИ, было неясно, кого именно, какие заявления и публикации имела в виду Мелания Трамп — никаких заметных публичных спекуляций на эту тему в последние дни не было.

Дональд Трамп в комментарии телеканалу MS NOW сказал, что не знал о заявлении первой леди заранее, Он также добавил, что Мелания Трамп не была знакома с Эпштейном.

Читайте также

Все вокруг обсуждают файлы Эпштейна. Как не утонуть в этих бесконечных текстах? «Медуза» отвечает — насколько возможно коротко — на главные вопросы об этой истории. Прочитайте этот материал — и вы все поймете

Читайте также

