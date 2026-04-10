У силовиков, проводивших обыск в офисе «Новой газеты» 9 апреля, нет претензий к редакции и сайту, сообщается в рассылке издания читателям.

Во время обыска, как рассказывают журналисты, выяснилось, что он проходит по уголовному делу, в рамках которого «появились вопросы» к одному из сотрудников издания — Олегу Ролдугину.

«Все это длилось долго и утомительно — 13 часов — но вежливо. Все, кто был в редакции, чувствуют себя хорошо и бодро», — описывает обыск издание.

Такие ситуации очень сближают людей и придают еще больше мотивации работать. А еще мы вживую ощутили заботу наших друзей и коллег в России и по всему миру, которые все это время переживали за нас и лично за Олега Ролдугина, и делали все, чтобы нам помочь.

Редакция пообещала чуть позже поделиться с читателями подробностями всего происходящего и поблагодарила всех, кто писал и беспокоился за журналистов. «Мы это очень ценим и хотим сказать — к редакции и сайту претензий у силовиков нет», — говорится в рассылке.

Обыск в редакции «Новой газеты» в Москве прошел 9 апреля. Он начался около полудня (силовики пришли прямо перед планеркой, уточняют журналисты) и продолжался более 13 часов. В это же время прошел обыск у обозревателя издания Олега Ролдугина. Его заподозрили в незаконном использовании персональных данных и увезли на допрос, а затем задержали на 48 часов. 10 апреля следствие потребовало арестовать Олега Ролдугина.

Читайте также

Читайте также

