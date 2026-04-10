Фестиваль поклонников Аллы Пугачевой в Москве отменен после доноса Виталия Бородина

Арт-фестиваль «Пугачевская весна» отменен после доноса главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, пишет «Коммерсант» со ссылкой на продюсера мероприятия Андрея Краснобаева.

«Фестиваль в этом году действительно отменили из-за давления общественников. Спросите у Бородина, как так вышло. Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — сказал он.

Арт-фестиваль «Пугачевская весна», сообщается в соцсетях проекта, организован сообществом поклонников Аллы Пугачевой «с целью объединения участников фан-движения в одну социальную группу по интересам», а также для популяризации творчества артистки.

Фестиваль проводился с 2022 года в день рождения певицы — 15 апреля. В 2026 году местом проведения должен был стать клуб «Огород».

Серийный доносчик Виталий Бородин в середине марта заявил «Газете.ру», что обратился в Генпрокуратуру с требованием запретить «Пугачевскую весну». На фестиваль «могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться», сказал тогда Бородин, добавив, что «Пугачева как красная тряпка».

Виталий Бородин регулярно обращается в Генпрокуратуру с требованием «проверить и привлечь к ответственности» артистов и журналистов. Так, осенью 2025 года Бородин заявлял, что добился заочного ареста журналистов телеканала «Дождь», и требовал привлечь Аллу Пугачеву к ответственности за интервью журналистке Катерине Гордеевой, заявляя, что певица «отрабатывает повестку западных кураторов».

Алла Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой Вот несколько цитат — о Путине, Михалкове и Шамане, а еще — о браке с Максимом Галкиным и любви к поклонникам. «Ребята, научитесь говорить правду»

Алла Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой Вот несколько цитат — о Путине, Михалкове и Шамане, а еще — о браке с Максимом Галкиным и любви к поклонникам. «Ребята, научитесь говорить правду»