Белый дом призвал сотрудников не делать ставки на основе инсайдерской информации о войне с Ираном

Администрация президента США разослала своим сотрудникам предупреждение о недопустимости использования служебного положения для игры на биржах или ставок на рынках прогнозов. Соответствующее письмо, как сообщают американские СМИ, включая Bloomberg и The Wall Street Journal, было разослано сотрудникам администрации Дональда Трампа еще 24 марта.

Financial Times 23 марта писала, что нефтяные трейдеры провели подозрительные сделки за 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп опубликовал пост о «продуктивных переговорах» с Ираном, после которого цены на энергоносители резко пошли вниз. Тогда на бирже в Нью-Йорке были проведены более 6200 cделок с фьючерсами на нефть Brent и WTI на общую сумму около 850 миллионов долларов.

В ночь на 8 апреля перед тем, как было объявлено, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, с нескольких анонимных аккаунтов были сделаны ставки на соответствующее событие на рынке прогнозов Polymarket, сообщало Associated Press. Ставки делались с недавно открытых аккаунтов и принесли сделавшим их от 48,5 тысячи до 200 тысяч долларов.

В январе, отмечало AP, по такой же схеме на Polymarket были сделаны ставки, принесшие прибыль в десятки тысяч долларов, которые касались американской операции, в ходе которой президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Соединенные Штаты. С этих же аккаунтов позднее делались ставки и на события, связанные с войной с Ираном.

Официально Белый дом отрицает, что инсайдерская информация как-либо используется для получения прибыли на биржах и рынках предсказаний. Представитель администрации Трампа Дэвис Ингл заявил BBC News, что «любые предположения о том, что чиновники администрации занимаются подобной деятельностью без доказательств, являются необоснованными и безответственными сообщениями». Он подчеркнул, что госслужащие руководствуются этическими принципами, запрещающими использование инсайдерской информации. Ингл также особо отметил, что «единственный интерес», которым когда-либо руководствовался и будет руководствоваться сам президент Трамп — «наилучший интерес американского народа».

Война с Ираном, которую США и Израиль начали 28 февраля, вызвала резкий рост мировых цен на энергоносители. Сообщение о перемирии с Ираном спровоцировало в моменте резкое падение цен на нефть и рост котировок на американских и европейских биржах.

Трамп поставил войну на паузу, чтобы попытаться объявить о победе. Но, похоже, перемирие оказалось слишком хрупким — и нас еще ждет эскалация Хватит ли у США и Израиля ресурсов, чтобы дожать Иран в войне на истощение?