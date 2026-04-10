Арестован журналист «Новой газеты» Олег Ролдугин

Суд в Москве арестовал журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных.

В материалах дела, возбужденного против журналиста, среди доказательств упоминаются «обращения в боты в Telegram». После задержания полицейские получили доступ к телефону и аккаунту Ролдугина. На допросе журналиста в том числе спрашивали о ведении личного телеграм-канала, пишет The Bell.

Ролдугин заявил в суде, что не понимает, с какой именно публикацией связано дело: «Я не знаю, за какую свою статью […] я нахожусь здесь». Вину он не признал.

В редакции «Новой газеты» 9 апреля прошел обыск, он продолжался более 13 часов.

Читайте также

Читайте также

