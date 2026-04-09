Задержан обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин

Журналист, исполнительный редактор «Новой газеты» Олег Ролдугин задержан по делу о незаконном использовании персональных данных, его допрашивают, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее силовики пришли с обыском в редакцию «Новой газеты» в Москве. ТАСС писал, что обыск связан с делом Ролдугина.

«Новая газета» сообщила, что утром после обыска в квартире Ролдугина его доставили в Главное следственное управление МВД по Москве на допрос. По состоянию на 17:00 адвоката к нему не допускали.

Олег Ролдугин — сооснователь газеты «Собеседник», которая прекратила публикации в сентябре 2024 года. Журналист делал расследования о коррупции в администрации президента и собственности бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет «Новая газета Европа». Ролдугин выпускал в «Новой газете» расследования об окружении Рамзана Кадырова и о создателях мессенджера Max.

В редакцию «Новой газеты» в Москве пришли с обысками. МВД отчиталось об уголовном деле о незаконном использовании персональных данных Источник ТАСС утверждает, что издание проверяют на связи с «Новой газетой Европа» и Антивоенным комитетом России

В редакцию «Новой газеты» в Москве пришли с обысками. МВД отчиталось об уголовном деле о незаконном использовании персональных данных Источник ТАСС утверждает, что издание проверяют на связи с «Новой газетой Европа» и Антивоенным комитетом России