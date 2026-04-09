Вице-президент США: на Ливан прекращение огня не распространяется

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон во время переговоров с Тегераном не соглашался на включение в соглашение о перемирии условия о прекращении израильских ударов по Ливану.

«Я думаю произошло логичное недопонимание. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня распространяется на Ливан, но это просто не так. Мы никогда этого не обещали. Мы никогда не давали понять, что так и будет», — заявил Вэнс журналистам в Будапеште, передает Reuters.

Он добавил, что, насколько ему известно, израильтяне «фактически выразили готовность немного сдержать себя в Ливане, потому что хотят убедиться, что наши переговоры будут успешными» — но «не потому, что это часть соглашения о прекращении огня». Если Иран выйдет из переговоров из-за Ливана, «это будет глупо, но это их выбор», добавил Вэнс.

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили, что договорились о прекращении огня. При этом Израиль продолжил наносить удары по Ливану. В ЦАХАЛ заявляли, что нанесли 8 апреля «крупнейший удар» по объектам «Хизбаллы». По данным властей Ливана, погибли по меньшей мере 254 человека.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что «США должны сделать выбор — перемирие или продолжение войны через Израиль». «Весь мир видит массовые убийства в Ливане. Мяч находится на стороне США, и мир наблюдает, выполнят ли они свои обязательства», — сказал Арагчи.

