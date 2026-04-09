Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Погиб один человек

Украинские беспилотники в ночь на 9 апреля атаковали Краснодарский край, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, в поселке Саук-Дере Крымского района в результате падения обломков беспилотника погиб мужчина, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома.

Фрагменты сбитых дронов также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. Пострадавших и разрушений, по данным Кондратьева, нет.

Издание Astra, проанализировав видео с пожаром в Краснодарском крае, утверждает, что под атаку попала линейная производственно-диспетчерская станция «Крымская» в городе Крымск. Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов, отмечается в публикации.

Об атаке на станцию также пишет украинский телеграм-канал Exilenova+.

Обновление. В оперштабе Краснодарского края позже заявили, что обломки беспилотника упали на территории нефтебазы в Крымске. Пострадали три человека. Произошел пожар, который потушили.

Война 1505-й день. Зеленский предложил России перемирие — как на Ближнем Востоке

Хроника войны

Война 1505-й день. Зеленский предложил России перемирие — как на Ближнем Востоке