Трамп пригрозил масштабными ударами, если Иран не выполнит условия «настоящего соглашения»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возобновят обстрелы Ирана, если Тегеран не будет соблюдать «настоящее соглашение». Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Пока соглашение не будет полностью соблюдаться, американские корабли, самолеты и военные останутся на своих местах.
«Все американские корабли, самолеты и военный персонал, с дополнительными боеприпасами, вооружением <…> будут оставаться на своих местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока не будет полностью соблюдено НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, которое было достигнуто. Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда „начнется стрельба“, более масштабная, усовершенствованная и мощная, чем когда-либо прежде», — говорится в посте Трампа.
Он отметил, что несмотря на всю «фальшивую риторику», соглашение между Ираном и США подразумевает отказ Тегерана от ядерного оружия и открытие Ормузского пролива, который должен быть безопасен для судов.
США и Иран договорились о прекращении огня на две недели. По словам Трампа, США «достигли и превзошли» все военные цели и получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое «может служить рабочей основой для переговоров». В Тегеране заявляли, что план, о котором говорит Трамп, предполагает гарантии ненападения для исламской республики, ее контроль над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана, снятие всех санкций и выплату компенсаций.