Российские военные корабли начали сопровождать суда «теневого флота» в водах Великобритании

Российские суда «теневого флота» в среду, 8 апреля, прошли через пролив Ла-Манш в сопровождении кораблей ВМФ РФ. Об этом пишет The Daily Telegraph, отмечая, что власти РФ таким образом открыто проигнорировали угрозу премьер-министра Великобритании Кира Стармера задерживать в британских водах нефтяные танкеры из «теневого флота».

Танкеры «Юниверсал» (Universal) и «Энигма» (Enigma), по данным The Telegraph, сопровождал во время прохода через Ла-Манш фрегат Чероморского флота ВМФ России «Адмирал Григорович». За ними следовал корабль британского вспомогательного флота «Тайдфорс» (RFA Tideforce). Суда «теневого флота» в сопровождении российского фрегата прошли по Ла-Маншу на запад. Также в среду, 8 апреля, через пролив в обратном направлении прошли еще два танкера из «теневого флота», сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что с конца марта, когда Стармер заявил, что Великобритания будет задерживать танкеры «теневого флота» в своих водах, ни одно такое судно остановлено не было. При этом Франция задержала несколько таких судов, шедших через ее воды.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 25 марта объявил, что дал флоту разрешение останавливать и досматривать российские нефтяные танкеры в британских водах. После задержания судна против его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского санкционного законодательства, говорилось в распространенном правительством Великобритании заявлении.

Задерживать суда, перевозящие российскую нефть в обход санкций, европейские страны призвал в январе 2026 года на форум в Давосе президент Украины Владимир Зеленский.

По оценкам экспертов, Россия использует сотни судов, ходящих под разными флагами, чтобы перевозить свою нефть в обход санкций.

В марте мировые цены на нефть резко выросли после того, как США и Израиль начали войну с Ираном и Ормузский пролив, через который проходила пятая часть мирового трафика нефти, оказался закрыт.

Рост цен на нефть резко увеличил поступления в российский бюджет от экспорта энергоносителей.

