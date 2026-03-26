Стармер разрешил задерживать российские суда «теневого флота» в водах Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал флоту разрешение останавливать и досматривать российские нефтяные танкеры в британских водах.

После задержания судна против его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского санкционного законодательства.

«Путин потирает руки из-за войны на Ближнем Востоке, потому что считает, что рост цен на нефть позволит ему набить карманы. Именно поэтому мы еще жестче беремся за его „теневой флот“», — говорится в заявлении Стармера.

В канцелярии премьера отмечается, что ряд союзников Великобритании по Объединенным экспедиционным силам (JEF), включая Финляндию, Швецию и Эстонию, в последнее время провели операции против предполагаемых судов «теневого флота» в Балтийском море, перекрывая ключевые морские маршруты, используемые Россией для обхода санкций. Великобритания присоединится к партнерам и усилит давление на «теневой флот».

В январе 2026 года Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, раскритиковал европейские страны за бездействие и призвал их задерживать российские корабли, перевозящие нефть в обход санкций. В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из России. 20 марта Франция задержала еще один танкер российского «теневого флота» в Средиземном море — судно «Дейна» (Deyna), которое вышло из Мурманска и направлялось в египетский Порт-Саид под флагом Мозамбика.

