На Семена Слепакова завели уголовное дело

В отношении Семена Слепакова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента». Об этом объявила в своем телеграм-канале прокуратура Москвы, указав, что дело завели по материалам ее проверки.

Слепаков, утверждает московская прокуратура, в течение года был дважды привлечен к административной ответственности за то, что «распространил в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

В феврале прокуратура Москвы объявляла, что собрала материалы и направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Слепакова.

Семен Слепаков — бывший участник КВН и Comedy Club, а также продюсер и сценарист проекта «Наша Russia», сериалов «Интерны» и «Универ». Он также известен своими сатирическими песнями, в том числе на политические темы. В 2022 году Слепаков публично высказался против большой войны России с Украиной и покинул страну. В апреле 2023 года Минюст России объявил Слепакова «иноагентом».

«Я уехал не потому, что мне все запретили, а потому, что мне все разрешили» Семен Слепаков рассказал в интервью Елизавете Осетинской, как его жизнь изменили война и эмиграция

