Прокуратура потребовала возбудить против Семена Слепакова уголовное дело об уклонении от обязанностей «иноагента»

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для «решения вопроса» о возбуждении уголовного дела против Семена Слепакова.

Дело требуют возбудить по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). В прокуратуре утверждают, что Слепаков дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП), но с октября 2025 года по настоящее время продолжил распространять в соцсетях сообщения и материалы без «иноагентской» плашки.

Семен Слепаков в 2022 году уехал из России в Израиль. В апреле 2023-го Минюст России объявил Слепакова «иноагентом». Позже РИА Новости и ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщали, что поводом для этого в частности стала песня Слепакова под названием «Колыбельная» — о матери трех сыновей, один из которых погиб на войне.

