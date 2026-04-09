«Мы за вами следим». Минобороны Великобритании заявило о подозрительной активности российских подлодок возле подводных кабелей в северной Атлантике

Минобороны Великобритании сообщило, что в северной части Атлантического океана были обнаружены три российские субмарины, которые занимались «злонамеренной деятельностью».

Глава Минобороны Джон Хили сообщил 9 апреля на специальной пресс-конференции, которую транслировало BBC News, что британские военные и их союзники по НАТО несколько недель назад засекли в международных водах северной Атлантики российскую атомную подлодку проекта «Щука-Б» (класса Akula по классификации НАТО). Вскоре выяснилось, что подлодка «отвлекала внимание» от двух подводных аппаратов Главного управления глубоководных исследований Минобороны России (ГУГИ), действовавших в этом районе.

Минобороны Великобритании утверждает, что субмарины занимались «злонамеренной деятельностью над критической подводной инфраструктурой», не уточняя, о чем именно идет речь.

Британские военные дали понять россиянам, что они обнаружены, после чего субмарины покинули эту часть северной Атлантики, заявило Минобороны Великобритании.

«Мы видим вас, мы видим вашу активность вокруг наших кабелей и трубопроводов, — заявил министр обороны, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. — И вы должны знать, что любая попытка причинить ущерб не останется безнаказанной и повлечет за собой серьезные последствия».

Российская сторона заявление Минобороны Великобритании об операции подлодок в северной Атлантике на момент публикации новости не прокомментировала.

Великобритания почти полностью полагается на подводные кабели для связи с внешним миром: по ним проходит 99% ее интернет-трафика.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что Великобритания не в первый раз обвиняет Россию в операциях против ее подводных кабелей. Однако, указали в Минобороны, на этот раз речь шла о более продолжительной и засекреченной операции. Хили предположил, что Россия надеялась на то, что война на Ближнем Востоке отвлечет внимание британских военных от действий российских подлодок, но этот расчет не оправдался.

«Янтарь» — исследовательское океанографическое судно Северного флота России. Financial Times рассказывает, какими «исследованиями» оно занимается Вероятно, составляет карту сети подводных коммуникаций в Европе — для будущих диверсий

«Янтарь» — исследовательское океанографическое судно Северного флота России. Financial Times рассказывает, какими «исследованиями» оно занимается Вероятно, составляет карту сети подводных коммуникаций в Европе — для будущих диверсий