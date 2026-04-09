Минюст заявил, что установил 196 активных участников «движения „Мемориал“» (которое объявили «экстремистским» в России)
В деятельности «Международного движения „Мемориал“», объявленного «экстремистским», активно принимают участие по меньшей мере 196 человек, заявили в Минюсте РФ.
По утверждению ведомства, эти люди «не только активно участвуют в деятельности движения, но и получают финансирование, в том числе от зарубежных организаций».
Верховный суд РФ 9 апреля объявил «международное движение „Мемориал“» «экстремистской» организацией. «Деятельность „Мемориала“ носит ярко выраженный антироссийский характер, направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей», — объяснил свое решение Верховный суд.
Единого «движения „Мемориал“» не существует — под этим брендом в разных странах действуют десятки правозащитных организаций, часто между ними нет какой-либо юридической связи. Верховный суд РФ и ранее объявлял «экстремистскими» несуществующие организации — такие, как «Международное движение ЛГБТ» или «Международное движение сатанистов». Это позволяло силовикам максимально широко преследовать активистов.