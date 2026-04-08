«Они нападают и на наших братьев». Кадыров отказался воевать за Иран

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы не будут сражаться за Иран в его войне с США и Израилем.

Такое заявление на русском и арабском языках он опубликовал в телеграм-канале вечером 8 апреля в связи с тем, что, по его словам, «в сети распространяется , что якобы чеченские подразделения готовы выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев».

«Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Но они нападают и на наших братьев. Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним „но“ — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», — заявил глава Чечни.

По словам Кадырова, он находится «в братских отношениях» с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. «Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта», — добавил он.

Рамзан Кадыров говорил в марте, что считает удары Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке «ожидаемым отпором врагу». При этом он называл недопустимыми удары по гражданской инфраструктуре и гибель мирных жителей.

Чеченские подразделения участвуют в большой войне России с Украиной. Служба безопасности Украины в 2022 году заявила, что собрала «бесспорные доказательства военных преступлений» со стороны Кадырова и двух его подчиненных. По версии СБУ, в феврале и марте 2022 года Кадыров лично разрабатывал и планировал некоторые военные операции в Украине. Военных из Чечни также подозревали в военных преступлениях.

больше о войне на ближнем востоке

