«Они нападают и на наших братьев». Кадыров отказался воевать за Иран
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы не будут сражаться за Иран в его войне с США и Израилем.
Такое заявление на русском и арабском языках он опубликовал в телеграм-канале вечером 8 апреля в связи с тем, что, по его словам, «в сети распространяется информация, что якобы чеченские подразделения готовы выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев».
«Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Но они нападают и на наших братьев. Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним „но“ — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», — заявил глава Чечни.
По словам Кадырова, он находится «в братских отношениях» с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. «Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта», — добавил он.
Рамзан Кадыров говорил в марте, что считает удары Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке «ожидаемым отпором врагу». При этом он называл недопустимыми удары по гражданской инфраструктуре и гибель мирных жителей.
Чеченские подразделения участвуют в большой войне России с Украиной. Служба безопасности Украины в 2022 году заявила, что собрала «бесспорные доказательства военных преступлений» со стороны Кадырова и двух его подчиненных. По версии СБУ, в феврале и марте 2022 года Кадыров лично разрабатывал и планировал некоторые военные операции в Украине. Военных из Чечни также подозревали в военных преступлениях.