Настоящее имя создателя биткоина — Адам Бэк, утверждает The New York Times
Газета The New York Times опубликовала расследование, в котором назвала создателем биткоина, скрывающимся под псевдонимом Сатоси Накамото, британского криптографа Адама Бэка.
Для своего расследования журналист Джон Карейру изучил более 130 тысяч сообщений в рассылке Cypherpunks — сообществе любителей криптографии, существовавшем в 1990-х годах, и сопоставил их с перепиской Накамото.
Лингвистический анализ показал, что из 620 участников рассылки у Накамото и Бэка были самые близкие сходства в оформлении сообщений — например, двойные пробелы между предложениями, путаница между «itʼs» и «its», частое использование слова «also» в конце предложения. Помимо этого, в защиту своей гипотезы газета приводит и другие косвенные детали — например, Накамото и Бэк никогда не вели публичную деятельность одновременно.
55-летний Адам Бэк более всего известен как сооснователь компании Blockstream. Ранее его неоднократно называли одним из возможных создателей биткоина, однако он сам это последовательно отрицал.
В 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото был опубликован манифест, который описывает устройство биткоина. С 2011 года человек под этим именем не появлялся в публичном пространстве. На принадлежащих ему кошельках без движения лежат 1,1 миллиона биткоинов — почти 80 миллиардов долларов по текущему курсу.
Журналисты разных СМИ периодически заявляют, что установили личность создателя биткоина. Все такие расследования обычно базируются на косвенных уликах и предположениях.