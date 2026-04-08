Газета The New York Times опубликовала расследование, в котором назвала создателем биткоина, скрывающимся под псевдонимом Сатоси Накамото, британского криптографа Адама Бэка.

Для своего расследования журналист Джон Карейру изучил более 130 тысяч сообщений в рассылке Cypherpunks — сообществе любителей криптографии, существовавшем в 1990-х годах, и сопоставил их с перепиской Накамото.

Лингвистический анализ показал, что из 620 участников рассылки у Накамото и Бэка были самые близкие сходства в оформлении сообщений — например, двойные пробелы между предложениями, путаница между «itʼs» и «its», частое использование слова «also» в конце предложения. Помимо этого, в защиту своей гипотезы газета приводит и другие косвенные детали — например, Накамото и Бэк никогда не вели публичную деятельность одновременно.

55-летний Адам Бэк более всего известен как сооснователь компании Blockstream. Ранее его неоднократно называли одним из возможных создателей биткоина, однако он сам это последовательно отрицал.

В 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото был опубликован манифест, который описывает устройство биткоина. С 2011 года человек под этим именем не появлялся в публичном пространстве. На принадлежащих ему кошельках без движения лежат 1,1 миллиона биткоинов — почти 80 миллиардов долларов по текущему курсу.

Журналисты разных СМИ периодически заявляют, что установили личность создателя биткоина. Все такие расследования обычно базируются на косвенных уликах и предположениях.

Вот одно из таких расследований

Документалисты снова «раскрыли» личность создателя биткоина. HBO утверждает, что на самом деле Сатоси Накамото — это разработчик из Канады Его якобы вычислили по старым постам на форумах

Вот одно из таких расследований

Документалисты снова «раскрыли» личность создателя биткоина. HBO утверждает, что на самом деле Сатоси Накамото — это разработчик из Канады Его якобы вычислили по старым постам на форумах