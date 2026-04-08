«Молния»: на Кубани учащихся колледжей, которым еще нет 18 лет, агитируют подписать «обязательство» о заключении контракта с Минобороны

В Краснодарском крае несовершеннолетних студентов колледжей агитируют подписывать заявления, в котором они обязуются в будущем заключить контракт с Минобороны РФ, сообщил проект «Молния», который занимается защитой прав студентов.

По словам самих студентов, военные приходят в учебные заведения и рекламируют службу в войска беспилотных систем. Они также приглашают учащихся по одному на личные разговоры и предлагают подписать контракт.

Студентам, которым еще нет 18 лет, предлагают написать заявление на имя начальника пункта отбора на контрактную службу в Краснодаре. В этом документе, фотографию которого опубликовала «Молния», содержится просьба оформить документы для поступления добровольцем и формулировка «обязуюсь заключить контракт».

Как отмечает «Молния», само по себе заявление не грозит отправкой на войну, но может упростить дальнейшее заключение контракта, а также повышает риск давления и манипуляций. Документ не имеет юридической силы, но у «студента может создаться ложное представление, что отказаться уже нельзя», пишет проект.

О вербовке российских студентов на войну с Украиной стало известно в конце 2025 года. Их различными способами агитируют и подталкивают заключать контракты с Минобороны, обещая службу на один год в беспилотных войсках и «на особых условиях».

Правозащитники отмечают, что вербовщики не могут предоставить таких гарантий, а студентов заставляют заключать обычный контракт, который расторгнуть до конца войны почти невозможно. Это фактически подтвердили в Минобороны РФ.

По данным Faridaily, власти поставили перед российскими вузами план по набору контрактников на войну — 2% от числа студентов. Это около 44 тысячи человек, а с учетом техникумов это число увеличится до 76 тысяч человек.

как российских студентов вербуют на войну

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

как российских студентов вербуют на войну

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить