Марат Никандров, ставший «иноагентом» «по приколу», получил восемь месяцев условно

Суд приговорил к восьми месяцам условно жителя Московской области Марата Никандрова, которого в 2023 году объявили «иностранным агентом» по его же собственному заявлению, сообщает РБК, ссылаясь на постановление суда. Никандрову назначили испытательный срок на один год.

Его признали виновным в нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении будет отменена после того, как приговор вступит в силу. У Никандрова есть 15 суток, чтобы обжаловать приговор.

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело в феврале. Никандров говорил, что дело завели из-за того, что его неоднократно привлекали к административной ответственности, а он не подавал отчеты в Минюст РФ. Никандров полностью признал вину.

Марат Никандров в ноябре 2023 года подал заявление в Минюст РФ с просьбой объявить его «иностранным агентом». Молодой человек (тогда ему было 19 лет) сказал, что сделал это «по приколу». Министерство юстиции удовлетворило заявление и включило его в реестр «иностранных агентов». После того, как против него возбудили уголовное дело, Никандров сказал журналистам: «Я не ожидал, что все будет настолько серьезно. И мне страшно. Очень».

Читайте также

«Я вообще в жизни все по приколу делаю» 19-летний Марат Никандров — самый молодой в реестре «иноагентов». Он сам донес на себя в Минюст. Теперь ему прислали повестку из военкомата