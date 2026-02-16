«Мне страшно. Очень». На Марата Никандрова, ставшего «иноагентом» «по приколу», завели уголовное дело
Следственный комитет РФ в Московской области возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей «иностранного агента» (330.1 УК) в отношении Марата Никандрова, которого объявили «иноагентом» в 2023 году по его же собственному заявлению.
Никандров сообщил изданию «Подъем» 16 февраля, что уголовное дело возбудили за то, что его неоднократно привлекали к административной ответственности по статье 19.34 КоАП, «за кружок в телеграм-канале» и за отчеты в Минюст.
«Я не ожидал, что все будет настолько серьезно. И мне страшно. Очень», — сказал Никандров.
По его словам, уголовное дело возбудили по требованию прокуратуры. СК уже предъявил ему обвинения.
Никандрову грозит до двух лет лишения свободы.
Минюст РФ объявил Марата Никандрова «иностранным агентом» в ноябре 2023 года после того, как молодой человек (на тот момент ему было 19 лет) подал в ведомство заявление о том, что «намеревается действовать в качестве иностранного агента». Как объяснял сам Никандров, он подал заявление «по приколу».
После этого в отношении Никандрова составляли административные протоколы о нарушении порядка деятельности «иноагента», а также о нарушении порядка пикетирования за пикет у Госдумы, пишет «Подъем».