«Мне страшно. Очень». На Марата Никандрова, ставшего «иноагентом» «по приколу», завели уголовное дело

Следственный комитет РФ в Московской области возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей «иностранного агента» (330.1 УК) в отношении Марата Никандрова, которого объявили «иноагентом» в 2023 году по его же собственному заявлению.

Никандров сообщил изданию «Подъем» 16 февраля, что уголовное дело возбудили за то, что его неоднократно привлекали к административной ответственности по статье , «за кружок в телеграм-канале» и за отчеты в Минюст.

«Я не ожидал, что все будет настолько серьезно. И мне страшно. Очень», — сказал Никандров.

По его словам, уголовное дело возбудили по требованию прокуратуры. СК уже предъявил ему обвинения.

Никандрову грозит до двух лет лишения свободы.

Минюст РФ объявил Марата Никандрова «иностранным агентом» в ноябре 2023 года после того, как молодой человек (на тот момент ему было 19 лет) подал в ведомство заявление о том, что «намеревается действовать в качестве иностранного агента». Как объяснял сам Никандров, он подал заявление «по приколу».

После этого в отношении Никандрова составляли административные протоколы о нарушении порядка деятельности «иноагента», а также о нарушении порядка пикетирования за пикет у Госдумы, пишет «Подъем».

Читайте также

«Я вообще в жизни все по приколу делаю» 19-летний Марат Никандров — самый молодой в реестре «иноагентов». Он сам донес на себя в Минюст. Теперь ему прислали повестку из военкомата

Читайте также

«Я вообще в жизни все по приколу делаю» 19-летний Марат Никандров — самый молодой в реестре «иноагентов». Он сам донес на себя в Минюст. Теперь ему прислали повестку из военкомата