«Левада»: 49% россиян продолжают читать телеграм-каналы, несмотря на блокировку мессенджера. Год назад их было 53%

Почти половина россиян (49%) продолжают читать телеграм-каналы, 20% из них делают это ежедневно или по несколько раз в день, следует из опроса «Левада-центра».

Опрос проводился с 18 по 26 марта 2026 года, то есть в то время, когда телеграм оказался практически полностью заблокирован в России.

14% респондентов заявили, что читают телеграм-каналы практически каждый день, 15% делают это «хотя бы раз в неделю». 51% опрошенных заявил, что читает телеграм-каналы реже или вообще этого не делает.

Год назад, в марте 2025 года, 25% опрошенных «Левада-центром» заявили, что читают телеграм-каналы ежедневно или по несколько раз в день, еще 14% заявили, что делают это практически каждый день, еще 14% — хотя бы раз в неделю (то есть в общей сложности 53%).

Новости в интернете читают 72% респондентов (в том числе 31% — ежедневно, по 20% — практически каждый день и хотя бы раз в неделю). Как отмечает «Левада», этот показатель рос на протяжении всего периода наблюдения и достиг своего пика в марте 2025-го — 76%. За последний год доля тех, кто читает новости в интернете, сократилась на 4 процентных пункта.

Для большинства участников опроса (61%) основным источником информации остается телевидение. Этот показатель практически не меняется с весны 2023 года. 38% респондентов назвали основным источником получения информации социальные сети. Доля россиян, для которых основной источник информации — это интернет издания и телеграм-каналы, за год снизилась с 30% до 27% и 25% соответственно.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще не забывайте про волшебную ссылку — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Роскомнадзор официально объявил об усилении блокировок телеграма в начале февраля 2026 года. СМИ писали, что к 1 апреля телеграм в России заблокируют полностью. Этого, судя по всему, не произошло, но фактически мессенджер у большинства российских пользователей не работает без VPN уже с середины марта.

Читайте также

Полной блокировки телеграма в России 1 апреля, кажется, не случилось Но если вы решили, что это хорошая новость, то вы ошибаетесь. Рассказываем, что происходило с мессенджером в последние две недели

Читайте также

