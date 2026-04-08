Иностранные судебные системы не гарантируют непредвзятость и объективность рассмотрения дел, российский бизнес убедился в этом в последние годы. Об этом заявил глава Верховного суд России Игорь Краснов в своей статье в РБК (полная версия материала доступна по подписке).

По его мнению, рассмотрение дел в зарубежных юрисдикциях «скорее напоминает покер», а ключевую роль «там нередко играют заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шулерством, маневры и даже эффект неожиданности».

Российскую судебную систему Краснов сравнил с «шахматной партией, где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой». Глава Верховного суда считает, что российские суды — «лучшее место, чтобы добиться справедливости».

Преимуществами российской юрисдикции Краснов назвал высокую степень предсказуемости, которая основана на законе судебной практики, высокий уровень цифровизации, позволяющий снизить судебные расходы и рассматривать дела быстрее, а также участвовать в процессах дистанционно. Еще одним преимуществом глава Верховного суда считает исполняемость судебных решений, тогда как решения иностранных судов «оказываются де-факто неисполнимыми из-за санкционных ограничений с туманными перспективами взыскания даже минимальных судебных издержек».

«Призыв выбирать российскую юрисдикцию для судебных разбирательств — это не реклама ее универсальной привлекательности и не конкуренция с Лондоном или Нью-Йорком. Это объективная реальность, чертами которой выступают соблюдение закона и справедливость при принятии решений и все проводимые в отечественной судебной системе изменения нацелены на достижение данного результата», — считает Краснов.

Игорь Краснов занял должность главы Верховного суда РФ в сентябре 2025 года. До этого он пять лет возглавлял Генпрокуратуру России. При Краснове ведомство активно занималось национализацией активов. Так, только с начала полномасштабной российско-украинской войны по искам Генпрокуратуры было изъято 550 частных компаний с активами на почти четыре триллиона рублей.

Согласно расследованию ФБК, за время российско-украинской войны семья Игоря Краснова приобрела недвижимость почти на полтора миллиарда рублей

