«Будут заработаны большие деньги». Трамп после перемирия с Ираном заявил, что США «помогут» с проходом судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп назвал договоренность с Ираном о двухнедельном прекращении огня «важным днем для мира во всем мире». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Важный день для мира во всем мира! Иран хочет, чтобы это произошло, с них хватит! Как и со всех остальных! Соединенные Штаты Америки помогут с увеличением прохода [судов] в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления», — написал Трамп.

Он также заявил, что США «будут находиться рядом, чтобы убедиться, что все идет хорошо».

«Я уверен, что так и будет. Как и для США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока!!!» — заключил президент США.

Трамп ранее обещал, что США начнут наносить удары по электростанциям, мостам и другим критически важным объектам инфраструктуры Ирана, если Тегеран не согласится на перемирие и не откроет Ормузский пролив. Он угрожал «уничтожением целой цивилизации». Крайний срок ультиматума Трампа истекал в ночь на 8 апреля. Незадолго до его окончания президент США объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Власти Ирана подтвердили согласие на перемирие. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в течение двух недель суда смогут безопасно проходить через Ормузский пролив при условии координации своих действий с иранскими военными.

Судя по всему, иранский режим не только выжил, но и укрепился. Никита Смагин подводит итоги месяца войны для Исламской Республики И рассказывает как она превращается в гарнизонное государство

