Американская журналистка Шелли Киттлсон, похищенная в Багдаде, освобождена

Поддерживаемая Ираном группировка «Катаиб Хизбалла» отпустила американскую журналистку Шелли Киттлсон, которая была похищена в Багдаде неделю назад, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Рад сообщить об освобождении американской журналистки Шелли Киттлсон, недавно похищенной членами иностранной террористической организации „Катаиб Хизбалла“ недалеко от Багдада», — написал Рубио.

Он добавил, что США работают над безопасным выездом журналистки из Ирака. Где конкретно она сейчас находится — не уточняется.

По данным иракских источников The Washington Post, журналистку отпустили в рамках обмен пленными с Ираком при условии освобождения нескольких заключенных членов «Катаиб Хизбалла». В группировке заявили, что Киттлсон должна немедленно покинуть Ирак.

О похищеннии Шелли Киттлсон 31 марта сообщил ее коллега, аналитик CNN Алекс Плитсас. Киттлсон вела репортажи из стран Ближнего Востока и Афганистана, а в последние недели работала в Сирии. В ее соцсетях было указано, что она сотрудничает со многими изданиями, в том числе Al-Monitor, Foreign Policy, Politico и «Би-би-си».

«Катаиб Хизбалла» — группировка шиитских боевиков, которых, как считается, поддерживает Иран. В марте 2023 года «Катаиб Хизбалла» похитила и два с половиной года удерживала исследовательницу Елизавету Цуркову, гражданку России и Израиля. Ее освободили в сентябре 2025-го.

Иракский телеканал показал видео с похищенной Елизаветой Цурковой — гражданкой Израиля и России На записи она говорит, что работает на израильскую разведку, — и критикует Нетаниягу за операцию в Газе