Трамп сообщил об освобождении гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, похищенной в Ираке в 2023 году

Президент США Дональд Трамп объявил, что боевики шиитской группировки «Катаиб Хизбалла» освободили гражданку России и Израиля, исследовательницу Принстонского университета Елизавету Цуркову. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, Цуркова находится в американском посольстве в Ираке.

«Я всегда буду бороться за справедливость и никогда не сдамся. ХАМАС, освободите заложников немедленно!» — добавил Трамп.

Правительство Израиля сообщило о похищении Елизаветы Цурковой в июле 2023 года. В заявлении говорилось, что Цуркова приехала в Ирак по российскому паспорту для работы над докторской диссертацией, пропала несколько месяцев назад и удерживается шиитской группировкой «Катаиб Хизбалла». BBC News уточняет, что Цуркова пропала без вести в Ираке в марте 2023 года.

В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видео, на котором Цуркова говорит, что якобы работала на израильскую разведку «Моссад» и американское ЦРУ в Сирии, «чтобы установить отношения между Израилем и Сирийской республикой». В Ираке же она, по собственным словам, координировала протесты, призванные усилить внутренние разногласия между шиитскими группировками. Близкие исследовательницы заявляли, что ее вынудили все это сказать.

Согласно резюме на персональном сайте Цурковой, она работала научной сотрудницей в вашингтонском Институте стратегии и политики Newlines, а также в израильско-палестинском аналитическом центре «Форум регионального мышления» в Иерусалиме. Кроме того, она — докторант факультета политики Принстонского университета США. Среди прочего Цуркова изучала гражданскую войну в Сирии. Родители Цурковой были диссидентами и отбывали тюремные сроки в СССР в 1980-х годах, а в 1990 году, когда Елизавете исполнилось четыре года, они эмигрировали из Петербурга в Израиль.

