Во Владимирской области в результате атаки украинских дронов погибла семья с 12-летним сыном

В Александровском районе Владимирской области в результате атаки украинских беспилотников погибли двое взрослых и их 12-летний ребенок, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Один из дронов, по его словам, попал в двухквартирный жилой дом. У погибшей пары была еще пятилетняя дочь, она находится у родственников, уточнил Авдеев. Пожар, начавшийся после атаки, потушен.

Также украинские дроны атаковали Воронежскую и Ленинградскую области.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, в течение ночи было обнаружено и уничтожено 16 беспилотников. В результате падения одного из сбитых дронов пострадал 40-летний мужчина, его доставили в больницу с ожогами. Повреждено технологическое сооружение на одном из предприятий, производственный процесс приостановлен, добавил Гусев, не уточнив, о каком предприятии идет речь. По данным телеграм-канала Astra, ночью был атакован завод «Минудобрения» в Россоши.

В Ленинградской области сбиты не менее 22 украинских беспилотников, заявил губернатор Александр Дрозденко. О последствиях атак он не сообщил. Astra пишет, что дроны всю ночь атаковали порт Усть-Луга, через который Россия экспортирует нефть. В течение последних двух недель он уже неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников.

Читайте также

Война 1503-й день. В Новороссийске загорелся крупнейший нефтеналивной терминал на Черном море. ВСУ утверждают, что поразили российский фрегат «Адмирал Макаров»

Читайте также

