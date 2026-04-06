Телеграм-канал Маргариты Симоньян потерял более половины просмотров после начала блокировки мессенджера

В конце марта количество просмотров публикаций в телеграм-канале пропагандистки Маргариты Симоньян сократилось на 52,3% по сравнению с концом февраля, подсчитал канал ЧТД.

Среди каналов провластных СМИ и блогеров в телеграме сильнее, чем у Симоньян, по подсчетам ЧТД, упали просмотры только у «Кремль.Новости» — на 68,1%. В телеграме телеканала RT, который возглавляет Симоньян, просмотры публикаций упали на 42%.

ЧТД пишет, что несмотря на рекламу «национального» мессенджера Max, в него переходит лишь часть читателей пропагандистских телеграм-каналов. Полной статистики по динамике просмотров в Max нет, отмечает ЧТД, но, по данным самого «национального» мессенджера посты Симоньян в конце февраля собирали в среднем около 600 тысяч просмотров (при менее чем 130 тысячах подписчиков), а в конце марта — втрое меньше. Канал «Можем объяснить» пишет, что в телеграме у Симоньян 537 тысяч подписчиков, а в Max около 165 тысяч.

RT, напоминает «Можем объяснить», получает от российского бюджета около 32-33 миллиарда рублей в год.

При этом в марте, когда в России начали активно блокировать телеграм, аудитория независимых СМИ, читатели которых, как отмечает ЧТД, давно пользуются VPN и другими средствами обхода блокировок, практически не сократилась. Так, пишет ЧТД, у «Русской службы Би-би-си» тот же показатель упал лишь на 9,1%, а у «Медузы» — на 3,7%.

Во второй половине марта свою оценку влияния блокировок на телеграм-каналы провластных и независимых СМИ давала «Новая газета Европа». По ее данным на тот момент, у провластных телеграм-каналов просмотры упали на 23%, у региональных — на 25%, а у независимых СМИ — на 10%.

