Израиль убил главу разведки Корпуса стражей исламской революции
Убит глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Лидеры Ирана живут с ощущением, что они являются мишенью. Мы продолжим выслеживать их одного за другим», — подчеркнул глава Минобороны Израиля, пишет Associated Press.
КСИР подтвердил гибель Хадеми. В заявлении КСИР, которое цитирует иранское агентство Tasnim, говорится, что он погиб в результате «террористической атаки» ранним утром 6 апреля.
Хадеми возглавил разведку КСИР в июне 2025 года, после того, как его предшественник на этом посту Мохаммад Каземи и несколько других высокопоставленных военных были убиты в результате израильского удара.
За время войны с Ираном, которую США и Израиль начали 28 февраля, были убиты несколько высокопоставленных руководителей исламской республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.