Израиль убил главу иранской разведки Мохаммада Каземи и его заместителя

Обновление. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил Fox News, что в результате удара ЦАХАЛ убиты глава разведывательной организации КСИР Мохаммад Каземи и его заместитель Хасан Мохагег.

Армия обороны Израиля нанесла удар по зданию разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, сообщает .

По его данным, под завалами здания оказались глава разведывательной организации КСИР бригадный генерал Мохаммад Каземи и его заместитель. Об их состоянии ничего не известно.

Iran International отмечает, что здание разведки получило серьезные повреждения. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

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