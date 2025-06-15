Израиль убил главу иранской разведки Мохаммада Каземи и его заместителя
Источник: Iran International
Обновление. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил Fox News, что в результате удара ЦАХАЛ убиты глава разведывательной организации КСИР Мохаммад Каземи и его заместитель Хасан Мохагег.
Армия обороны Израиля нанесла удар по зданию разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, сообщает Iran International.
По его данным, под завалами здания оказались глава разведывательной организации КСИР бригадный генерал Мохаммад Каземи и его заместитель. Об их состоянии ничего не известно.
Iran International отмечает, что здание разведки получило серьезные повреждения. На месте ведутся поисково-спасательные работы.