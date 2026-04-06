«Человек, написавший эту статью, сядет в тюрьму, если не скажет». Трамп потребовал от СМИ раскрыть источник информации о спасении экипажа F-15 в Иране

Президент США Дональд Трамп раскритиковал неназванное СМИ и его информатора, которые сообщили о том, что один из пилотов истребителя F-15, сбитого в Иране 3 апреля, был спасен, до того, как второй член экипажа оказался в безопасности.

«Мы сможем это выяснить, потому что мы обратимся к медиакомпании, которая это опубликовала, и скажем: национальная безопасность, сдайте его или пойдете в тюрьму. Человек, написавший эту статью, сядет в тюрьму, если не скажет», — заявил Трамп на пресс-конференции 6 апреля (цитата по The New York Times).

Неясно, какому изданию и какому журналисту угрожал президент США.

Трамп считает, что утечка информации еще больше затруднила операцию по поиску пропавшего военного, пишет BBC News. «Мы должны найти этого информатора, потому что это больной человек; вероятно, он не осознавал, насколько все было плохо… Они подвергли эту миссию большому риску», — заявил он.

Американский истребитель F-15 сбили в Иране 3 апреля. Трамп объявил 5 апреля, что вооруженные силы США провели «одну из самых смелых поисково-спасательных операций» и спасли американского военного, который провел два дня на территории Ирана. Еще одного члена экипажа спасли за день до этого, но официально об этом не объявляли, чтобы не ставить под угрозу вторую операцию.

В прошлом Дональд Трамп уже критиковал журналистов, которые, по его словам, распространяют «фейковые новости». Но сегодняшнее заявление звучало более резко, поскольку он угрожал представителям СМИ тюрьмой, отмечает BBC News.

