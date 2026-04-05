В Махачкале обрушился трехэтажный дом из-за наводнения. Жителей еще четырех многоквартирных домов эвакуируют из-за угрозы обрушения

В Махачкале в результате наводнения из-за сильных дождей у трехэтажного жилого дома размыло фундамент, здание обрушилось, сообщает РИА Новости.

РИА «Дагестан» уточняет, что дом находится на улице Перова. Телеграм-канал «Голос Дагестана» пишет, что речь идет об улице Газопроводной.

Администрация Махачкалы сообщает, что на улице Айвазовского оцеплены четыре многоквартирных дома, в которых «сохраняется потенциальная опасность» обрушения. Около 300 жителей домов эвакуированы.

«Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников», — говорится в сообщении.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Махачкалы, обрушилась пристройка к одному из жилых домов на улице Айвазовского. «В результате подтопления из-за обильных дождей произошло обрушение пристройки к одному из многоквартирных домов по ул. Айвазовского в Махачкале. Никто не пострадал. Проводится эвакуация жителей нескольких многоквартирных домов по ул. Айвазовского, которые также находятся в зоне подтопления», — заявил собеседник агентства.

На Северном Кавказе в конце марта из-за проливных дождей началось наводнение. Сильнее всего пострадал Дагестан, где десятки тысяч жителей остались без электричества, было прервано движение по автомобильным дорогам, повреждены железнодорожные пути. В Махачкале оказались затоплены многие улицы. В Чечне проливные дожди и вызванные ими оползни повредили 17 мостов, разрушены десятки домов.

