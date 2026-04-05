Telegram начал помечать пользователей неофициальных клиентов мессенджера

Мессенджер Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют неофициальные приложения мессенджера.

Предупреждение о том, что пользователь использует неофициальный клиент, показывается в профиле. «Это может снизить защищенность переписки с пользователем», — говорится в уведомлении.

О том, что такие предупреждения появится в мессенджере, писало в конце марта профильное издание «Код Дурова». Вскоре это подтвердил сам мессенджер.

После того, как Роскомнадзор усилил блокировку телеграма в России, пользователи начали активно скачивать приложение Telega. Однако IT-специалисты выяснили, что пользоваться им небезопасно: мессенджер, создателей которого с самого начала подозревали в связях с VK, перехватывает трафик пользователей и может получить доступ ко всей их переписке.

Мессенджер Telega с самого начала подозревали в связях с VK — но он оказался даже опаснее, чем думали эксперты Да, Telega перехватывает вашу переписку. Удалите это приложение прямо сейчас 12 карточек