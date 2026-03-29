В мессенджер Telegram планируется добавить уведомление о том, что собеседник использует неофициальный клиент мессенджера, пишет профильное издание «Код Дурова».

По данным издания, вместе с пометкой о неофициальном клиенте собеседника пользователи будут получать предупреждение о потенциальных угрозах безопасности:

[Пользователь] использует неофициальный клиент Telegram — сообщения, отправляемые этому пользователю, могут быть менее защищены.

Когда именно появится нововведение, неясно. Официально команда Telegram о таких планах не сообщала.

На волне блокировок телеграма в России популярность получил мессенджер Telega. Однако IT-специалисты выяснили, что пользоваться им небезопасно: этот мессенджер, создателей которого с самого начала подозревали в связях с VK, перехватывает трафик пользователей и может получить доступ ко всей их переписке.

Читайте также

Мессенджер Telega с самого начала подозревали в связях с VK — но он оказался даже опаснее, чем думали эксперты Да, Telega перехватывает вашу переписку. Удалите это приложение прямо сейчас 12 карточек