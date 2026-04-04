Армения заявила, что выйдет из ОДКБ, если Россия поднимет цены на газ

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что его страна покинет Организацию Договора о коллективной безопасности ( ) и Евразийский экономический союз ( ), если Россия повысит цены на газ, который поставляется в республику.

«Если они примут такое решение, Армения примет свое решение и окончательно выйдет из ОДКБ, из ЕАЭС», — сказал Симонян на брифинге для журналистов в субботу, 4 апреля (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он заявил, что «не думает, что дело дойдет до этого», поскольку между премьер-министром Армении и президентом РФ «состоялся очень хороший, эффективный разговор».

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в числе прочего, указал, что республика получает российский газ по выгодной цене. «На сегодняшний день, вы знаете, цены на энергоносители, на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за тысячу кубов. А Россия продает газ Армении по 177,5 доллара. Разница большая. Разница существенная», — заявил Путин.

Армения с 2024 года приостановила членство в ОДКБ и не платит взносы в эту организацию. При этом формально Армения из этой организации не вышла, хотя еще в декабре 2024 года Пашинян заявлял: «По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ».

О чем еще говорили Путин и Пашинян

Пашинян на встрече с Путиным в Кремле рассказал ему о демократии и свободе слова. А еще добавил, что в Армении нет политзаключенных «У нас социальные сети, например, на 100% свободны»

О чем еще говорили Путин и Пашинян

Пашинян на встрече с Путиным в Кремле рассказал ему о демократии и свободе слова. А еще добавил, что в Армении нет политзаключенных «У нас социальные сети, например, на 100% свободны»