В московском Измайлово для школьников заказали «День призывника». Дети будут стрелять из автомата и взрывать имитационные гранаты

Администрация московского района Измайлово разместила заказ на организацию и проведение «Дня призывника» для школьников почти за 350 тысяч рублей. На заказ на портале госзакупок обратило внимание издание «Осторожно, Москва».

Военно-патриотическое мероприятие будет включать два праздника — в мае и октябре. По задумке администрации, каждый «День призывника» должен продолжаться не менее четырех часов.

На мероприятии дети будут стрелять свето-шумовыми патронами из охолощенного автомата Калашникова, взрывать пиротехнические имитационные гранаты, а также управлять FPV-дроном.

Участникам «Дня призывника» также предложат поиграть в «Фаертаг», где они смогут пострелять друг в друга, а также в «Санитара», где их научат перевязывать раны.

Затем детей наградят грамотами и медалями, а потом отправят ставить «солдатские» плащ-палатки и обедать.

«Осторожно, Москва» не уточняет, выиграл ли кто-то тендер на организацию мероприятия.

«Ты должен знать героев СВО — выучи их имена, знай их подвиги и тогда сдашь ЕГЭ. А если не выучишь, то не сдашь» Так в России теперь преподают историю в школах

